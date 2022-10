Auto nel canale: stabilimento Elica chiuso per lutto

Erano tutte dipendenti Elica, nello stabilimento di Mergo (Ancona) le quattro persone, due delle quali decedute, che viaggiavano su una Volkswagen Polo che si è cappottata ed finita in un canale a Serra San Quirico (Ancona) località Sant'Elena ieri sera verso le 19:30: lo stabilimento, su decisione della direzione aziendale, rimarrà chiuso per lutto per l'intera giornata di oggi. Forse a causa di un malore della conducente, la vettura è uscita di strada ed è stata trascinata per circa 60 metri nel canale prima di fermarsi, impigliata alla vegetazione.

Sono morte Cinzia Ceccarelli, 58 anni di Jesi (Ancona), che guidava l'auto, e Sabina Canafoglia, 51 anni, di Monsano (Ancona) che era nel posto al fianco della conducente. Sui posti dietro c'erano un'altra donna, trasportata all'ospedale di Torrette in condizioni gravi, e un uomo, ferito in maniera molto lieve, che sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dall'abitacolo dell'auto aprendo le portiere.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco con il soccorso fluviale e i Carabinieri. I due sopravvissuti sono stati tirati fuori dal canale da altri operai e dai residenti; poi sono arrivati i soccorsi. E' stato l'uomo sopravvissuto a raccontare ai soccorritori la dinamica dell'incidente. I sindacati oggi promuoveranno un incontro, in segno di solidarietà, alle ore 11 all'interno dello stabilimento Elica. (ANSA).