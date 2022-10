Terremoto: vescovo Camerino, poco personale soprintendenza

(ANSA) - CAMERINO, 10 OTT - "Se non ci saranno ostacoli, tra due anni il recupero del palazzo vescovile sarà completato. Ad aprile inizieranno i lavori alla cattedrale": ad annunciarlo è il vescovo di Camerino, Francesco Massara, al termine della visita ai cantieri della ricostruzione post terremoto nel centro storico della cittadina ducale. Il vescovo ha inoltre ricordato che il collegio Bongiovanni sarà invece riconsegnato a novembre.

Mons. Massara ha comunque sottolineato che ad oggi "il maggiore intoppo alla ricostruzione arriva dagli uffici della Soprintendenza alle belle arti delle Marche". Spiegando: "Non è un problema di cattiva volontà - ha detto il vescovo - ma per mancanza di personale e questo fa sì che per rilasciare un parere ci si mette anche un anno". (ANSA).