Maltempo: Sassoferrato,dopo alluvione nuova attività "Rinascita"

Inaugurata una nuova attività in centro a Sassoferrato (Ancona) alla presenza del Sindaco Maurizio Greci e del Segretario territoriale di Cna Marco Silvi. Si tratta di un negozio di servizi alla persona, parrucchiere, aperto dal 27enne Giacomo di Cicco che ha deciso di chiamare "Rinascita". Nome scelto non a caso, ma come segno di rinascita dopo il duro colpo infermo anche nel territorio sassoferratese, dall'alluvione del 15 settembre. Fortunatamente nessun decesso, ma una cinquantina di sfollati e molti danni ad attività economica e viabilità.

"Il nuovo negozio di Giacomo - evidenza il segretario territoriale della Cna, Marco Silvi - si chiama "Rinascita" perché, dice lui, un buon parrucchiere sa farti rinascere magari dopo una giornata di duro lavoro, ma oggi vediamo anche come si sappia rinascere da un evento calamitoso che ha provato a piegare, ma non è riuscito a spezzare Sassoferrato". È stato proprio Silvi a chiedere al sindaco Greci di essere presente all'inaugurazione del nuovo e giovane associato della Cna "per rappresentare il coraggio, l'intraprendenza e la forza di tanti imprenditori sassoferratesi, soprattutto nella frazione Monterosso ma non solo, che ho visto negli scorsi giorni ripulire con instancabile impegno le loro attività devastate dall'alluvione e in alcuni casi addirittura a tornare a garantire prodotti e servizi ai propri clienti".

La strada non è ancora in discesa, le ferite nel centro sentinate sono ancora molto evidenti, "diverse famiglie ed attività aspettano con ansia interventi a sostegno dei danni rilevati e noi come associazione di categoria stiamo fortemente lavorando per accelerare l'iter dei sostegni diretti", ha concluso Silvi. (ANSA).