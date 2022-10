Infortuni lavoro: Ricci, per lavoratori sicurezza e diritti

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - "Dalla parte dei lavoratori, della sicurezza e dei diritti". Stamattina il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è sceso in piazza al fianco dei Cgil, Cisl e Uil, all'indomani della giornata dedicata alle vittime sul lavoro.

"Quest'anno sono stati 677 gli incidenti mortali sul lavoro, con una media di quasi tre vittime al giorno. - aggiunge - Numero inaccettabili per un Paese che, come ha ricordato il presidente Mattarella, fa del lavoro la base della vita democratica".

"Garantire i diritti dei lavoratori - afferma Ricci - deve essere un lavoro di squadra tra governo, enti locali, associazioni e sindacati, per un Paese più semplice, veloce e soprattutto sicuro". (ANSA).