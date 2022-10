Ex sindaca di Crema ripercorre la sua esperienza in un libro

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - E' in libreria il volume 'Con la gente. Dieci anni Sindaca di Crema' di Stefania Bonaldi, prima cittadina della città lombarda dal 2012 al 2022, edito da Francesco Brioschi Editore. Il volume è accompagnato dalla postfazione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro.

In un libro che è il resoconto di un'esperienza, ma anche un viaggio nel lavoro quotidiano di tanti amministratori del nostro paese - spiegano gli editori - Stefania Bonaldi ripercorre dieci anni alla guida della città di Crema. Dal riconoscimento dei figli nati da famiglie omogenitoriali, alla realizzazione di luoghi di preghiera dignitosi per la comunità musulmana del cremasco; da un coinvolgimento e un dialogo serrato con le realtà del terzo settore, alla coprogettazione di iniziative legate alla sperimentazione del welfare di comunità, passando per la promozione del turismo locale e la valorizzazione delle eccellenze artistiche cremasche. Una decade piena di soddisfazioni, ma anche di sfide, come la prima ondata del Covid e la pandemia, o l'avviso di garanzia in seguito a un incidente in un asilo comunale, da cui è nato a livello nazionale un grande dibattito sui limiti delle responsabilità dei sindaci e sulla mancanza di tutele legali nei loro confronti. La prima sindaca di Crema ripercorre dieci anni di lotte all'insegna della solidarietà e dei diritti.

Stefania Bonaldi è nata a Milano ma è cremasca da sempre. A trentasei anni è stata eletta in consiglio comunale a Crema. Nel 2011 ha vinto le primarie del centrosinistra e l'anno dopo è stata la prima sindaca di Crema, riconfermata nel 2017.

Definita "la sindaca dei diritti", in questi anni si è distinta anche a livello nazionale per le sue battaglie. (ANSA).