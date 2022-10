Cciaa Marche: Sabatini fra 9 consiglieri Assocamerestero

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - Il presidente della Camera di Commercio delle Marche e vicepresidente di Unioncamere Gino Sabatini è stato eletto fra i nove consiglieri di Assocamerestero presieduta da Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, vice Ronni Benatoff, presidente della Camera di Commercio Italiana di Tel Aviv.

Sabatini ricoprirà l'incarico per il prossimo triennio. Anche le Marche sono rappresentate ora nell'Associazione che riunisce gli 84 enti camerali italiani all'estero, operanti in 61 Paesi del mondo riuniti ieri a Perugia con 150 delegati. "Questa nomina è un privilegio e un'opportunità per la Camera delle Marche e per la nostra regione. La partecipazione ad Assocamerestero sarà un banco di prova per misurarci con le sfide sul fronte dell'internazionalizzazione che ci vedranno accanto a Regione Marche e Atim", il commento di Sabatini. (ANSA).