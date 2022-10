Scivola lungo scarpata al Passetto,salvato da Vvf e Croce Gialla

(ANSA) - ANCONA, 09 OTT - I vigili del fuoco sono intervenuti in serata ad Ancona, nella zona della pineta del Passetto, dove un uomo di 74 anni che aveva scavalcato una staccionata è scivolato nella scarpata per circa 20 metri. E' riuscito a fermarsi aggrappandosi ad un albero ed è stato recuperato in cordata dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato tecniche Saf e una una speciale barella, e riportato alla pineta.

Un'ambulanza della Croce Gialla che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. E' rimasto sempre cosciente.. Sul luogo anche la polizia locale, la polizia di Stato e molti curiosi. (ANSA).