Papa: cita beata Maria Costanza Panas, pregò per il Concilio

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 09 OTT - "Oggi, a Fabriano, verrà beatificata Maria Costanza Panas, monaca clarissa cappuccina, vissuta nel monastero di Fabriano dal 1917 al 1963, quando partì per il Cielo". Lo ha ricordato il Papa all'Angelus.

"Accoglieva quanti bussavano al monastero infondendo in tutti serenità e fiducia. Negli ultimi anni, gravemente inferma, offrì le sue sofferenze per il Concilio Vaticano II, di cui ricorre dopodomani il 60° di apertura. La Beata Maria Costanza ci aiuti ad essere sempre fiduciosi in Dio e accoglienti verso il prossimo", ha aggiunto il Papa invitando a fare "un applauso alla nuova beata". (ANSA).