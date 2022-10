Sicurezza: servizi Ps 'anti-disagio' giovani centro Ancona

(ANSA) - ANCONA, 08 OTT - Ad Ancona riprendono, dal presente fine settimana i servizi di sicurezza urbana "dedicati", nella zona del quartiere "Centro", disposti dal Questore su indicazione del Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica. In particolare, personale dell'Upgsp della Questura e dei Reparti Prevenzione Crimine ricominceranno il presidio del territorio per prevenire fenomeni di criminalità diffusa e disagio giovanile. Le attività si svolgono nell'ambito di servizi finalizzati a contrastare il degrado urbano e ad assicurare la vivibilità del capoluogo dorico.

Seguendo il modulo già sperimentato dal novembre 2021 a giugno 2022 compreso, tutti i pomeriggi del sabato, Piazza Cavour e Piazza Roma, saranno interessate da iniziative di prossimità, con la presenza del Cinofili della Polizia di Stato e delle varie Specialità, che caratterizzano la Polizia di Stato. Oggi pomeriggio, in particolare, sarà possibile incontrare personale degli Artificieri, che si occupa, delle emergenze in cui vi siano organi di esplosione e di messa in sicurezza di aree o disinneschi di bombe. "Le piazze luoghi di incontro e integrazione sociale, - sottolinea il Questore Cesare Capocasa - non di scontro e violenza gratuita".

Ieri intanto erano proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Ancona, e concordati con il Prefetto, dr. Darco Pellos, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dalle prime ore del mattino personale della Polizia di Stato, con il contributo della Polizia Locale di Ancona, è stato impegnato in una massiva operazione “Alto Impatto” nel quartiere Piano San Lazzaro e vie limitrofe, anche con sorvolo di un elicottero. Dal mese di novembre 2021, questo è il 56/o servizio dedicato, disposto dal Questore Capocasa, per prevenire e contrastare la criminalità diffusa nello storico quartiere del capoluogo dorico, con un impiego di oltre 840 operatori di polizia. In una giornata ben 40 sono i Poliziotti impegnati nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, tra personale della Questura ( U.P.G. e S.P., Squadra Mobile, Divisione Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione, Divisione Anticrimine) e dei Reparti Prevenzione Crimine e Personale Elitrasportato, che, da questa mattina, sorvola il quartiere del Piano. Grazie alla mappatura, effettuata nei mesi scorsi, di tutti i soggetti controllati, all’analisi dei profili amministrativi e degli eventuali pregiudizi di polizia, è stato possibile tracciare un quadro preciso delle persone, che si muovono sul territorio cittadino, per comprendere le dinamiche criminali e l’eventuale pericolosità sociale e programmare interventi mirati, che hanno coinvolto esercizi commerciali, abitazioni, e singoli individui, sia italiani che extracomunitari. La Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura ha posto i sigilli ad un locale Kebab sito nei pressi di piazza Rosselli, con decreto di sospensione ex art. 100 TULPS, emesso dal Questore: il locale, infatti, è risultato essere ritrovo abituale di soggetti pregiudicati, controllati più volte dalle Volanti. (ANSA).