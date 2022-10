Scivola in dirupo 20 mt, recuperato da Vvf e con elisoccorso

Un uomo di circa 70 anni è scivolato in un dirupo circa 20 metri ed è stato poi recuperato e caricato con verricello sull'elisoccorso. E' accaduto nel pomeriggio a Montottone (Fermo). I vigili del fuoco si sono calati con tecniche di derivazione Saf (Speleo alpine fluviali) e hanno raggiunto la persona creando una zona "pulita" dove potessero intervenire i sanitari per poterlo stabilizzare. Il ferito è stato poi trasferito con un verricello a bordo dell'elicottero.

Sempre a Montottone, i vigili del fuoco della Centrale hanno fronteggiato anche un'altra emergenza: un incendio di vegetazione che ha interessato un'area di circa 6mila metri quadrati. Il rogo è stato spento con l'ausilio di tre mezzi; è tuttora in corsa la bonifica della zona interessata. (ANSA).