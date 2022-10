Premio Gentile Fabriano, tema "Guerra e risvolti energetici"

(ANSA) - FABRIANO, 08 OTT - Franco Bernabè, Andrea Riccardi, Rossella Miccio, Federico Rosei, Marta Dassù e Andrea Angeli, i vincitori della 26/a edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano (Ancona), promosso ed organizzato dall'Associazione Gentile Premio, che è andata in scena oggi al teatro Gentile. "Dopo la guerra" il tema di questa edizione, dedicata alla memoria di Piero Angela, grande giornalista e divulgatore scientifico a cui fu conferito il Premio Gentile nel 2012, dieci anni fa.

A parlarne i premiati: nella Sezione "Vite di italiani" Rossella Miccio, medico, Presidente di Emergency; Nella Sezione "Carlo Bo per la cultura umanistica e la comunicazione", Marta Dassù, esperta di politica internazionale, Direttrice di "Aspenia", la rivista di politica estera dell'Aspen Institute, più volte Viceministro agli Affari europei. Nella Sezione "Scienza, salute e ambiente" Federico Rosei, studioso di nanoscienze e nanotecnologie, docente all'Università del Québec e originario di Ascoli Piceno. Nella Sezione "Economia, lavoro e innovazione" Franco Bernabè, economista e dirigente d'azienda.

Nella Sezione "Officina marchigiana", Andrea Angeli, maceratese, già Pacekeeper Onu. Infine, per il "Premio speciale della Giuria", Andrea Riccardi, storico, studioso della Chiesa in età moderna e contemporanea, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, già ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione. Tanti i temi toccati nel corso della giornata, tutti incentrati sul tema della guerra e dello scenario futuro con i problemi connessi a carenze energetiche ed alimentari in un contesto di rapporti tra Stati e continenti in profonda evoluzione. (ANSA).