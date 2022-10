Covid: Marche, 1.134 casi, ricoveri invariati e nessun decesso

Continua a salire l'incidenza di casi di positività al coronavirus ogni 100mila abitanti nelle Marche (ieri da 549,27 a 556,45) ma il numero di ricoveri resta invariato a 80. Lo fa sapere la Regione Marche. Nell'ultima giornata sono stati rilevati 1.134 positivi (8.369 in una settimana) su 1.934 tamponi (dunque circa il 58% del totale).

Nessun decesso registrato in correlazione al Covid e il totale regionale di vittime resta 4.119.

Per quanto riguarda i degenti, ne restano: uno in Terapia intensiva (invariato), sette in Semintensiva (-1 rispetto a ieri) e 72 in reparti non intensivi (+1). Le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 12 mentre le quarantene salgono a 10.694 (+230) ma solo 48 persone accusano sintomi.

