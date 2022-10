Scuola: Filisetti, offerta formativa legga esigenze società

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 07 OTT - "La scuola deve programmare la propria offerta formativa sapendo leggere le esigenze rappresentate dal tessuto sociale e strutturarsi garantendo l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica ed educativa, pur nella consapevolezza delle grandi difficoltà organizzative che i diversi attori del sistema d'istruzione debbono affrontare". È quanto ha affermato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Marco Ugo Filisetti, portando il saluto proprio, delle scuole della regione e del ministro Patrizio Bianchi alla seconda edizione de "La festa della scuola", evento culturale voluto dal Comune di Ascoli Piceno, incentrato quest'anno su inclusione, fragilità e bisogni speciali.

Filisetti ha ricordato in apertura le vittime della recente alluvione e, in modo particolare gli studenti Mattia Luconi, 8 anni, e Noemi Bartolucci, 17. Poi il direttore dell'Usr ha sottolineato l'importanza del sistema scolastico nel cogliere e offrire allo studente gli strumenti per inserirsi utilmente e nel rispetto della propria vocazione, quale cittadino consapevole, nel contesto sociale ed economico di riferimento.

"Resta in ogni caso fondamentale - ha aggiunto - valorizzare le potenzialità degli studenti attraverso l'esercizio dell'autocoscienza che risponde alle domande: chi sono, quali sono le mie radici, la comunità nella quale sono chiamato al solstizio del percorso educativo, per portare la mia pietra al cantiere realizzando così il mio destino". Filisetti ha infine augurato il successo dell'evento, auspicando che le riflessioni e le proposte che verranno raccolte possano essere di stimolo alle scuole marchigiane, nell'adempimento della propria missione, secondo i principi universali tipici di tutti i sistemi educativi. (ANSA).