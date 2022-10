Porti: 'Amerigo Vespucci' ad Ancona il 12 e 13 ottobre

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - ll porto di Ancona è pronto ad accogliere la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare che sarà ormeggiata al Porto Antico, alla banchina San Francesco, il 12 e il 13 ottobre. E' il ritorno di un simbolo italiano nel mondo, tanto atteso e amato ovunque il veliero attracchi. Le ultime visite nel porto di Ancona sono state nel 2016 e nel 2019. "E' un orgoglio per tutto il porto di Ancona poter ospitare di nuovo questa nave, tanto affascinante e iconica da essere definita la più bella del mondo - afferma il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Al Vespucci diamo il benvenuto da parte dell'Adsp e di tutta la comunità portuale". "Lo scalo dorico, con tutti i suoi principali attori, si prepara all'atteso ritorno dell'Amerigo Vespucci, orgoglio nazionale unanimemente riconosciuto quale il veliero più bello al mondo, attraverso la predisposizione e organizzazione della cornice operativa realizzata sinergicamente da Autorità Marittima, Autorità di Sistema portuale dell'Adriatico Centrale e tutto il restante cluster marittimo coinvolto" dice il direttore marittimo delle Marche e comandante della Capitaneria di porto di Ancona, Capitano di vascello Donato De Carolis, assicurando che la macchina organizzativa è in azione "già da giorni".

Secondo le informazioni della Marina Militare, le visite per la popolazione sono previste dalle 14:00 alle 23:00, con ingresso gratuito senza prenotazione. L'accesso al porto di Ancona sarà pedonale dai varchi Repubblica, Primiano e dalla portella Santa Maria. Sarà consentito il transito dei veicoli delle persone disabili con esibizione del relativo contrassegno. Previsti bus navetta tra la città e le banchine. (ANSA).