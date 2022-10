Musica: Matrimonio segreto di Cimarosa alle Muse il 14 ottobre

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - Si narra che l'imperatore Leopoldo II d'Asburgo-Lorena dopo aver assistito a Vienna il 7 febbraio 1792 alla prima del Matrimonio Segreto di Domenico Cimarosa (1749-1801) chiedesse il bis dell'intera opera, che peraltro da quell'anno in poi non smise mai di essere apprezzata ed ebbe tra i suoi massimi estimatori perfino Stendhal. Il 14 ottobre prossimo (ore 20:30), il dramma giocoso in due atti su libretto di Giovanni Bertati, approderà al Teatro delle Muse di Ancona in prima assoluta a vent'anni dalla sua ricostruzione, e celebrerà questa data insieme agli spettatori con un brindisi nella piazza antistante. "E' un'opera da vedere non solo perché non la si è mai vista - ha detto il direttore artistico della stagione lirica delle Muse Vincenzo De Vivo in una conferenza stampa, insieme alla direttrice delle Muse Velia Papa e al cast - ma perché è un capolavoro con un meccanismo teatrale ad orologeria tecnicamente perfetto". La storia è quella del matrimonio segreto di due giovani, che da la stura ad una serie di esilaranti equivoci, che evidenziano alcuni personaggi-tipo costruiti intorno al desiderio di un padre mercante e arrivista di nobilitare la sua famiglia con il matrimonio prestigioso, quanto indesiderato, di una delle sue due figlie. Una commedia in cui la satira sociale, il divertimento e l'elemento sentimentale si mescolano, dando vita secondo il regista Marco Baliani ad "una musica primaverile ed effervescente in cui il non detto, cioè il matrimonio segreto, genera tutta una serie di movimenti e un modo di stare in scena che esprime un sotterraneo gioco erotico". Ad interpretarlo sono chiamati giovani ma già affermati interpreti, alcuni dei quali hanno già cantato con successo alle Muse. Sono Veronica Granatiero, Marya Sardaryan, Tommaso Barea, Pier Luigi D'Aloia, il veterano Filippo Morace e Mariangela Marini. Sul podio dell'Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini, ci sarà l'appena venticinquenne direttore Diego Ceretta. I costumi sono di Stefania Cempini che fa indossare ai protagonisti abiti ispirati al periodo dall'800 al '900, le scene di Lucio Diana. L'opera si replica domenica 16 ottobre alle 16:30. (ANSA).