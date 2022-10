Leonardi (Fdi) saluta quarta Commissione, tanti risultati

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - "Sono orgogliosa del lavoro svolto dalla quarta Commissione consiliare Sanità nel corso di questi due anni. Da presidente ringrazio tutti i componenti, maggioranza e opposizione, per aver sempre garantito la celerità dei lavori e l'approvazione di numerosi atti che sono poi divenuti Leggi della Regione Marche". Con queste parole, la consigliera regionale di Fratelli d'Italia ha concluso i lavori della seduta odierna della Commissione Sanità, da lei presieduta. Leonardi è stata eletta nel collegio uninominale del Senato e dal 13 ottobre rappresenterà la Marche a Roma negli scranni della maggioranza di centrodestra. "Sono stati quasi due anni in cui la Commissione Sanità ha affrontato diverse tematiche, procedendo a molte audizioni delle numerose associazioni che operano nel settore, per calibrare i provvedimenti da far approdare in Consiglio regionale - ricorda -. Fra i tanti risultati conseguiti, la nuova riforma degli Enti Sanitari che sarà presto implementata con il nuovo Piano Socio Sanitario, la legge regionale sulla Psicologia scolastica per dare risposte alle fragilità e ai bisogni dei ragazzi anche dopo la pandemia, i rimborsi ai malati oncologici, la piena funzionalità della consulta sulla disabilità, la legge sulla fibromialgia. E proprio nella seduta odierna, il via libera alla pdl finalizzata a promuovere l'insediamento, nei Comuni del cratere sismico, di personale dipendente del servizio sanitario, con una copertura finanziaria di 300mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024. Un lavoro a 360 gradi di cui vado fiera: seppur nella normale dinamica fra maggioranza ed opposizione, ho sempre provato a mediare quando possibile, avendo sempre come stella polare l'interesse dei marchigiani".

(ANSA).