Edith Bruck, 'guerra dietro la porta. Uomo non impara mai?'

(ANSA) - MACERATA, 07 OTT - "Nella scuola dovrebbero occuparsi molto di più del Novecento. Ho paura che rimarrà poco dopo di noi. Ma spero in quello che i ragazzi mi scrivono, mandano, disegnano. Giurano che ricorderanno al posto nostro, ci danno la speranza che non morirà tutto con noi. Oggi dietro la porta abbiamo la guerra. Come è possibile che l'uomo non impari mai da propri misfatti? Forse l'uomo è eternamente insoddisfatto e autodistruttivo". Lo ha detto Edith Bruck, scrittrice e poetessa, scampata ai campi di sterminio nazisti, in collegamento da remoto con gli studenti delle scuole superiori di Macerata, a chiusura di un convegno internazionale di due giorni proposto dall'Ateneo per esplorare le varie esperienze artistiche dell'autrice, a cura delle docenti Michela Meschini di Unimc e Gabriella Romani di Seton Hall University, Nel 2019 l'Università di Macerata aveva conferito a Edith Bruck la laurea honoris causa in filologia moderna. (ANSA).