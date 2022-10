Scontro tra auto e moto a Fermignano, morta 51enne titolare bar

Una donna di 51 anni, titolare di un bar a Fermignano (Pesaro Urbino), è deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Ss 745 "Metaurense" al km 7+900 in territorio comunale di Fermignano. La 51enne, in sella a una moto Ktm, e viaggiava in direzione Urbania. Contrariamente a quanto appreso in un primo momento, la moto non si è scontrata frontalmente con l'auto: ha impattato invece la fiancata sinistra di una Fiat Panda che la precedeva nello stesso senso di marcia e che si apprestava a girare a sinistra in zona frazione San Silvestro. L'impatto è stato molto violento e la donna, sposata, con figli, è caduta a terra, battendo violentemente la testa. Inutili i tentativi di rianimarla. Il tratto stradale è stato chiuso alcune ore per i soccorsi del 118, i rilievi da parte della Polizia Locale, e poi riaperto dopo l'intervento anche di personale Anas. (ANSA).