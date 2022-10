Covid: Marche; 78 ricoverati (+1), 1.188 casi in 24ore

Nelle Marche in 24ore sono 1.188 i casi di positività al coronavirus registrati (7.923 in una settimana) su 2.074 tamponi mentre l'incidenza ogni 100mila abitanti sale ancora (da 522,94 a 526,80). Intanto il numero di ricoveri sale a 78 (+1) tra cui un paziente in Terapia intensiva (invariato), otto in Semintensiva (+1) e 69 in reparti non intensivo (stabile). Lo comunica la Regione Marche. Due le persone decedute in correlazione con la pandemia e il totale regionale di vittime si attesta finora a 4.115.

Nei pronto soccorso ci sono dieci persone in osservazione mentre viaggia verso quota 10mila il numero di persone in quarantena (9.648; +448) tra le quale però solo 61 presentano dei sintomi.(ANSA).