Covid: nelle Marche meno ricoveri (-6), ma impennata nuovi casi

(ANSA) - ANCONA, 04 OTT - Nelle Marche scendono i ricoveri ospedalieri legati al covid - 77 (-6 su ieri), di cui uno in terapia intensiva, 7 in semi intensiva e 69 in reparti non intensivi -, ma i nuovi casi raggiungono un picco: 1.864, il numero più alto di tutta la settimana, a fronte di 4.985 tamponi analizzati, secondo i dati della Regione. Prosegue la crescita del tasso di incidenza cumulativo che si attesta a 522,94 su 100mila abitanti (ieri 496,68). Sono nove le persone in osservazione nei pronto soccorso. Non ci sono stati nuovi decessi nell'ultima giornata e il totale delle vittime resta fermo a 4.113 dall'inizio inizio dell'emergenza sanitaria. In aumento anche le persone in quarantena o isolamento domiciliare: 9.204, di cui 58 con sintomi. (ANSA).