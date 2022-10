Maltempo: tornano in vendita magliette 'Ammollomanonmollo'

(ANSA) - ANCONA, 03 OTT - Gara di solidarietà nell'area di Senigallia (Ancona) e degli altri comuni colpiti dall'esondazione dei fiumi Misa e Nevola. Tornano infatti in vendita le magliette di "Amollomanonmollo", l'iniziativa che già nel 2014 aveva riscosso un enorme successo sfiorando circa 70mila euro di proventi per gli alluvionati. La raccolta fondi, avviata da un gruppo di cittadini, è già arrivata a quota 200 pezzi venduti. "E' purtroppo una seconda edizione che avremmo preferito non dover organizzare - commenta uno dei promotori, Simone Tranquilli - ma in tanti ci hanno chiesto come fare per dare una mano". In pochi giorni di attività sono già state esaurite le prime scorte ma un nuovo rifornimento è in arrivo.

"Il nostro obiettivo è venderne almeno mille e ricavarne 15mila euro che devolveremo agli alluvionati. E' sempre difficile scegliere quale intervento finanziare e per questo ci siamo avvalsi della collaborazione della Caritas senigalliese e delle Brigate Volontarie per l'Emergenza-Marche che sono intervenute sul territorio e conoscono bene le esigenze". Lo scopo è raccogliere fondi con cui effettuare donazioni a favore delle famiglie e delle persone che hanno subito gravi danni dall'alluvione del 15 settembre scorso. "Nel 2014 siamo riusciti a comprare oltre 150 elettrodomestici e, tra le altre cose, aiutare il Liceo Scientifico Medi nella risistemazione dell'aula magna". In previsione c'è anche un evento musicale che probabilmente si terrà nel periodo di Natale. Dagli organizzatori di "Amollomanonmollo" arriva anche un appello alle istituzioni perché l'iniziativa solidale non sia lasciata al senso di responsabilità dei singoli cittadini e perché organizzino anche corsi di formazione rivolti alla cittadinanza su come comportarsi in caso di calamità. (ANSA).