Due arresti in Vallesina per furto in auto e resistenza

(ANSA) - JESI, 03 OTT - Due arresti in Vallesina è il bilancio di due distinte attività dei carabinieri della Compagnia di Jesi realizzate in questo fine settimana. La scorsa notte, i militari hanno arrestato a Chiaravalle un 29enne straniero, dimorante in un Comune della Vallesina, per tentato furto aggravato su un'auto in sosta. Durante i servizi di controllo, hanno notato per le vie del centro di Chiaravalle una Citroen c3 con la portiera aperta, all'interno una persona era intenta a frugare nel cruscotto. L'uomo è stato tratto in arresto nella flagranza del reato. Questa mattina, presso il Tribunale di Ancona, il giudice ha convalidato l'arresto e disponendo la liberazione del giovane fino all'udienza fissata per dicembre 2022. Domenica sera, i carabinieri sono intervenuti in un locale pubblico del centro di Jesi su richiesta al 112 da parte della proprietaria, che stava avendo dei problemi con alcuni clienti. Tra gli avventori, un 26enne del posto ha prima rifiutato di fornire le generalità e spintonato i carabinieri, poi ha cercato di allontanarsi, così è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Questa mattina il giudice del Tribunale di Ancona convalidava l'arresto disponendo la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in attesa del dibattimento che si terrà sempre a dicembre. (ANSA).