Covid: nelle Marche ricoveri fermi a 83, 447 nuovi casi

(ANSA) - ANCONA, 03 OTT - Nelle Marche i ricoveri ospedalieri legati al covid restano fermi nell'ultima giornata a 83, come ieri: uno in terapia intensiva, 7 in semi intensiva, 75 in reparti non intensivi, oltre a 11 persone in osservazione nei pronto soccorso, secondo i dati della Regione Marche. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 447 su 1.241 tamponi analizzati, con il classico effetto del lunedì con meno tamponi e meno positivi. L'incidenza però continua a crescere, arrivando a 496,68 su 100mila abitanti (ieri 493,02 ). Non ci sono stati altri cedessi e il totale delle vittime resta 4.113. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 8.525. di cui 60 con sintomi. (ANSA).