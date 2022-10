A Fonte Avellana Centro per patrimonio culturale immateriale

(ANSA) - ANCONA, 03 OTT - Un nuovo spazio "a misura di turista" per valorizzare una delle testimonianze più importanti del monachesimo nelle Marche. Si tratta del "Centro di interpretazione del patrimonio culturale immateriale dei Monaci Camaldolesi di Fonte Avellana", allestito nell'area del Monastero di Fonte Avellana, a Serra Sant'Abbondio (Pesaro Urbino) e realizzato da Svem, la società di sviluppo della Regione Marche, grazie a risorse del progetto europeo strategico "Take it slow". "Un progetto pilota replicabile in altre aree e realtà. Sempre con finalità turistiche e di attenzione al patrimonio culturale. Il turismo religioso rappresenta una fetta importante del Pil regionale, quindi valorizzare realtà come Fonte Avellana, il Santuario della Madonna dell'Ambro o il Cammino Francescano, per citarne alcune, è un obiettivo che la Svem, insieme con la Regione Marche, perseguirà", commenta il presidente Svem Andrea Santori. Frutto di un anno di lavoro con il supporto della Congregazione dei Monaci Camaldolesi di Fonte Avellana, il Centro offre al visitatore, attraverso pannelli descrittivi e supporti multimediali, una narrazione emozionale ed immersiva, accompagnandolo alla scoperta della millenaria storia di questi luoghi. La prima sala introduce il visitatore al Monastero e al suo patrimonio architettonico, culturale e naturale, citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Un approfondimento è dedicato alla dimensione etica dell'Appennino.

Il percorso prosegue con un focus sulla storia degli Ordini Monastici Avellanita e Camaldolese, eredi di una tradizione che dal X secolo si è posta in rapporto creativo con l'ambiente agricolo e forestale. Un approfondimento è dedicato a "Scriptorium, Codici e Pergamene a Fonte Avellana". Il viaggio si conclude con il Codice Forestale Camaldolese, che racchiude oltre 850 anni di conoscenze e consuetudini sulla gestione agricola e forestale sostenibile operata dai Monaci Camaldolesi e Avellaniti. Il Codice, tramandato nei secoli, testimonia la dimensione etica del rapporto uomo-ambiente in una piena sintonia di identificazione dei monaci con gli alberi. Un messaggio di forte attualità, nello scenario di drammatiche crisi ambientali che stiamo vivendo. (ANSA).