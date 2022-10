Gran finale per Clown Clown a Monte San Giusto

(ANSA) - ANCONA, 02 OTT - Una kermesse di spettacoli incontri, laboratori e l'incontro tra due icone della clownterapia Patch Adams e Michael Christensen per l'ultima giornata oggi di Clown& Clown festival, la rassegna dedicata al valore terapeutico, a Monte San Giusto (Macerata). Nella scaletta un workshop di Michael Christensen, presentazione di libri, spettacoli nelle piazze e nei vicoli sino al grande evento finale "Rimbalzi di gioia in un abbraccio che vale", presentato da Natasha Stefanenko con la partecipazione del clown ucraino Housch-ma-Housch, di Enzo Iacchetti, Patch Adams, Michael Christensen, dell'ambasciatore del sorriso Andrea Caschetto e dell'attivista per i diritti umani Nicolò Govoni che riceverà il Premio Clown nel Cuore. E ancora conferenze e incontri sul tema della clownterapia a cura della Federazione Nazionale Clown Dottori e di ClownOne Italia. (ANSA).