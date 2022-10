Covid: nelle Marche +16 ricoveri, 999 nuovi casi

(ANSA) - ANCONA, 02 OTT - Balzo in avanti dei ricoveri ospedalieri legati al covid nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono saliti a 83, +16 su ieri: 1 in terapia intensiva, 7 in semi intensiva, 75 in reparti non intensivi, secondo i dati della Regione Marche. I nuovi casi sono 999 su 3.004 tamponi, continua a crescere il tasso di incidenza cumulativo che arriva a 493,02 su 100mila abitanti (ieri 467,55). Non ci sono stato nuovi decessi e il totale delle vittime resta fermo a 4.113. Ci sono infine 9 persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).