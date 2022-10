Incidenti stradali: auto contro albero, muore ragazzo di 21 anni

(ANSA) - SAN GINESIO, 01 OTT - Un ragazzo di 21 è morto e altre tre persone, di età compresa tra 20 e 22 anni, sono rimaste gravemente ferote in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 di stamane, lungo la strada provinciale 502, in località Morichella di San Ginesio (Macerata). Erano tutti a bordo della stessa automobile, che è uscita di strada, andando a schiantarsi contro un albero. Emanuele Mosca, 21 anni, di Tolentino, che si trovava nel sedile posteriore, è morto sul colpo. In gravissime condizioni il conducente. Sul luogo i vigili del fuco che hanno lavorato per estrarre la vittima e i feriti dalle laniere del veicolo, i sanitari e i mezzi di soccorso del 118, che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Macerata. Sul luogo anche i carabinieri di San Ginesio e del Nucleo Radiomobile di Tolentino. I giovani a bordo dell'automobile facevano parte della stessa comitiva di Tolentino e stavano tornando dopo una cena a Sarnano. (ANSA).