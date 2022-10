Covid: nelle Marche -4 ricoveri, 1.026 nuovi casi, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 01 OTT - Diminuisce nelle Marche il numero dei ricoveri ospedalieri legati al covid che nell'ultima giornata scendono a 67, -4 su ieri, di cui 3 in terapia intensiva, 4 in terapia semi intensiva, 60 in reparti non intensivi, secondo i dati della Regione Marche. Sono invece 1.026 i nuovi casi covid su 2.625 tamponi analizzati, mente prosegue il trend in crescita del tasso di incidenza che arriva a 467,55 su 100mila abitanti (ieri 441,22): nelle ultime 24 ore è stato segnalato un decesso legato al covid, il totale da inizio pandemia sale a 4.113: Ci sono 8.330 persone in quarantena o isolamento domiciliare, di cui 64 con sintomi.

