Sessantenne rapinato in casa nel centro di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 30 SET - Rapina ieri sera in un appartamento in via Cardeto ad Ancona, ai danni di un impiegato 60enne. Due persone, con giubbotto catarifrangente e mascherina indosso, hanno suonato il campanello dell'abitazione e, una volta che il padrone di casa ha aperto, sono entrati, gli hanno legato le mani con lo scotch e hanno portato via denaro in contanti per circa 1.500 euro. Una volta allontanatisi i rapinatori, l'uomo è riuscito a liberarsi e a chiamare il numero unico di emergenza 112. La Squadra Volante, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica della Questura di Ancona sono intervenute per ricostruire il fatto e per gli accertamenti di competenza.

L'uomo, provato ma in buone condizioni, è stato precauzionalmente affidato alle cure dei sanitari. (ANSA).