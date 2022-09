Maltempo: Aguzzi, tra 10 giorni da Comuni elenco spese sostenute

(ANSA) - ANCONA, 30 SET - "Stiamo predisponendo le schede da inviare alle famiglie e alle imprese per un primo immediato ristoro, per ripristinare la vivibilità dei locali che hanno avuto danni" dall'alluvione del 15 settembre. A dirlo è l'assessore alla Protezione civile Stefano Aguzzi. Intanto nei Comuni inizia la conta dei danni: "Con i Comuni - spiega l'assessore - siamo già in accordo per la presentazione dei danni", cioè delle "azioni che hanno portato avanti come amministrazioni comunali in somma urgenza" per fronteggiare l'emergenza e "che dovranno poi essere ristorate". "La Protezione civile - prosegue - si è interessata dell'emergenza immediata, si sta interessando del ripristino dei luoghi e si interessa al ristoro dei Comuni per i lavori fatti in somma urgenza e al primo ristoro per famiglie e imprese per poter rientrare nelle loro case e nelle attività". "Fra una decina di giorni circa - aggiunge - i Comuni ci faranno presenti le spese sostenute per l'emergenza". L'impegno della Protezione civile è orientato anche al "ripristino degli alvei dei fiumi, dei fossi, dei corsi d'acqua, alla pulizia per liberare i ponti, i punti intasati e per eliminare quanto la piena ha portato con sé e che potrebbe rendere pericolose le future piogge". Intanto "i lavori di difesa del territorio stanno andando avanti - aggiunge e il ringraziamento va a tutte le Protezioni civili delle altre regioni che sono giunte nelle Marche". " (ANSA).