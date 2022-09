Covid: nelle Marche, +5 ricoveri, 1.125 nuoi casi, 2 decessi

(ANSA) - ANCONA, 30 SET - Cresce i numero dei ricoveri legati al covid negli ospedali delle Marche: arrivano a 71, +5 su ieri, dei quali 4 in terapia intensiva e 4 in semi intensiva (invariati), 63 in reparti non intensivi, che raccolgono i 5 in più. Secondo i dati della Regione, sono 1.125 nelle ultime 24 ore su 2.879 tamponi analizzati. Cresce anche l'incidenza a 441,22 su 100mila abitanti (ieri 403,99). Due decessi legati al covid nell'ultima giornata fanno salire il numero totale delle vittime a 4.112. Dieci le persone in osservazione nei pronto soccorso, mentre ce ne sono 7.815 in quarantena o in isolamento domiciliare, di cui 65 con sintomi. (ANSA).