Escursioniste perdono orientamento, soccorse da Cc forestali

(ANSA) - MACERATA, 29 SET - Due giovani escursioniste, dopo aver lasciato la macchina in località Canfaito del Comune di San Severino Marche (Macerata), hanno proseguito a piedi lungo i sentieri della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e Monte Canfaito per una passeggiata naturalistica. Ma dopo qualche ora, a causa della nebbia e dell'approssimarsi dell'oscurità, hanno perso l'orientamento, non riuscendo a trovare la strada per ritornare alla macchina. Hanno quindi lanciato l'allarme contattando il numero di emergenza 112.

Sono stati allertati e prontamente intervenuti i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cingoli, che, tenendosi in costante contatto telefonico, riuscivano ad individuare e raggiungere, verso le ore 20:30, le due escursioniste, quando oramai si era fatto già buio. Dopo aver constatato le loro buone condizioni fisiche, hanno provveduto ad accompagnarle alla loro automobile, consentendo loro di far ritorno al proprio domicilio. (ANSA).