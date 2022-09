Elica torna a distribuire dividendi, quasi 4mln complessivi

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Elica Spa, Gruppo di Fabriano (Ancona) ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,06 euro per ciascuna delle 63.322.800 azioni ordinarie, al netto delle 427.947 azioni proprie ordinarie detenute alla data di stacco della cedola e al lordo delle ritenute di legge, per un controvalore massimo totale di 3.773.691,18 euro.

"Dopo anni di grande impegno e di duro lavoro Elica torna a remunerare chi è stato ed è al nostro fianco come socio paziente e fiducioso", il commento di Francesco Casoli, Presidente di Elica, la multinazionale di Fabriano (Ancona) leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti. "Gli stakeholder sono da sempre al centro delle nostre scelte e il nostro faro, così come i nostri shareholders e con questo dividendo vogliamo dare loro un chiaro segnale di riconoscenza da parte dell'azienda", ha proseguito Casoli. "Abbiamo le persone, i prodotti e i progetti per determinare il nostro futuro, e insieme a una chiara strategia di crescita sia organica sia per vie esterne, continueremo a creare valore per tutti i nostri stakeholders", conclude Giulio Cocci, Ad di Elica. (ANSA).