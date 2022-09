Covid: Marche, in 24ore +5 ricoverati e incidenza oltre 400

Prosegue il trend in crescita dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche, ma solo per i degenti in reparti non intensivi: attualmente ci sono 66 degenti di cui 4 in Terapia intensiva e 4 in Semintensiva (entrambi invariati) e 58 nei reparti non intensivi (+5 rispetto a ieri). In 24ore, fa sapere la Regione , si sono rilevati 1.274 positivi (6.076 in una settimana) sulla base di 3.344 tamponi e l'incidenza ogni 100mila abitanti ha superato quota 400 (da 361,10 a 403,99).

Nessun decesso registrato e il totale regionale di vittime resta 4.110.

Sono poi 12 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 7.101 le quarantene tra cui 59 in presenza di sintomi. (ANSA).