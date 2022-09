Maltempo: Urbino promuove raccolte fondi comuni colpiti

(ANSA) - URBINO, 28 SET - Il Comune di Urbino "è vicino ai territori e alle popolazioni colpite dall'alluvione del 15 settembre. In questo momento di profondo dolore e smarrimento, il Sindaco, la Giunta e tutto il Consiglio Comunale hanno concordato di promuovere forme concrete di solidarietà". Il Comune "si impegna a promuovere le raccolte fondi aperte dai Comuni di Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant'Abbondio, i territori della nostra provincia che hanno subìto danni ingentissimi".

"L'appello rivolto a tutta la nostra comunità - scrive l'amministrazione comunale - è di aiutare questi comuni a ripartire, dando ognuno il proprio contributo libero in base alle proprie possibilità". Nella nota il il Comune di Urbino indica gli Iban degli altri Comuni per donare: "Comune di Cantiano / IT70Y0538768240000042012601 Comune di Frontone / IT83I0306968310100000046003 Comune di Pergola / IT08L0873168490000000046518 Comune di Serra Sant'Abbondio / IT60J0306968310100000046004" (ANSA).