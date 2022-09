Covid: Marche, 1.130 positivi in 24ore, ricoveri a 61 (+6)

(ANSA) - ANCONA, 28 SET - Nell'ultima giornata nelle Marche sono stati registrati 1.130 casi di positività al Covid (5.431 in una settimana) su 3.062 tamponi esaminati e l'incidenza ogni 100mila abitanti è aumentata ancora (da 323,67 a 361,10). Lo fa sapere la Regione Marche. Il numero dei ricoveri è salito in un giorno da 55 a 61 anche se quelli dei degenti più gravi sono rimasti stabili (4 in terapia intensiva e 4 in semintensiva), con crescita solo dei ricoverati in reparti non intensivi (53; +6). Nessun decesso correlato è stato rilevato nell'ultima giornata. Le persone in osservazione nei pronto soccorso sono attualmente nove. (ANSA).