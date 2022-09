Covid: Marche, -3 ricoveri in 24ore, incidenza sale a 323

(ANSA) - ANCONA, 27 SET - Nell'ultima giornata nelle Marche è calato il numero di ricoveri per Covid-19, da 58 a 55, e si sono registrati 1.469 casi di positività (4.868 in una settimana), in base a 3.947 tamponi, con l'incidenza ogni 100mila abitanti che è salita a 323,67 (da 275,33). Nessun decesso nelle ultime 24 ore, fa sapere la Regione, e il totale regionale di vittime correlate rimane 4.110.

Nel dettaglio, restano invariati i ricoveri per quanto riguarda le Terapie intensive (4) e Semintensive (4) mentre risultano in diminuzione nei reparti non intensivi (47; -3 rispetto a ieri). Sono invece 11 i pazienti in osservazione nei pronto soccorso. Sensibile l'aumento di quarantene (da 4.905 a 5.703; +798). (ANSA).