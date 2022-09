Maltempo: Consiglio Pesaro, minuto silenzio a inizio seduta

(ANSA) - PESARO, 26 SET - Un minuto di silenzio in memoria delle comunità marchigiane colpite dall'alluvione e per le vittime del disastro del 15 settembre ha dato inizio al Consiglio comunale di Pesaro.

La seduta ha avuto al centro della discussione la variazione al Bilancio di previsione, l'approvazione del Bilancio consolidato 2021 e del Dup. Tra gli argomenti discussi anche la variazione al Piano triennale delle opere e i costi sostenuti dal Comune per il "Viaggio delegazione a Los Angeles e New York".

Via libera (29 favorevoli, 1 astenuto), alla variazione al Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e aggiornamento Dup 2022-2024, presentata dall'assessore al Fare Riccardo Pozzi: "È la sesta variazione che facciamo al Piano triennale degli investimenti - ricorda - che così tocca la quota record di 136milioni di euro, a indicare una mole di investimenti mai raggiunta dal Comune di Pesaro". Una cifra frutto, in gran parte, osserva il Comune, "dei finanziamenti del Pnrr che il Comune è riuscito ad attrarre, grazie alla capacità di pianificare, progettare e intercettare risorse dell'Amministrazione e che restituirà al territorio una grande stagione di investimenti per rendere la città più attrattiva e più all'avanguardia anche sul piano dell'edilizia". Pozzi ricorda come, nel complesso, i 136milioni di euro del Piano triennale delle opere tocchino tutti gli asset strategici di Pesaro 2024: cultura, scuola ed edilizia sostenibile, sport e la sua funzione sociale. (ANSA).