Elezioni: sindaca Ancona, ora Pd deve cambiare sul serio

"Un esito elettorale chiaro e purtroppo scontato. Vince la destra, Giorgia Meloni sarà premier. Anche nelle Marche il risultato è netto. Per il Pd e tutto il centro sinistra è arrivato il momento di cambiare sul serio". Lo dice all'ANSA la sindaca dem di Ancona Valeria Mancinelli, commentando il risultato delle elezioni politiche.

"Lo abbiamo detto tante volte - aggiunge -ma adesso, con la vittoria schiacciante della destra, questo cambiamento deve essere forte e immediato". "Rispetto al dato di Ancona città, la destra è sotto il trend regionale e nazionale - sottolinea Mancinelli - e le componenti che sono nella maggioranza di governo sono avanti di quasi 8 punti. È un dato politico e non amministrativo, ma il fatto che la destra non sfondi va evidenziato", conclude. (ANSA).