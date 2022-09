Elezioni: Ricci(Pd), una sconfitta dolorosa e pesante

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - "Una sconfitta dolorosa e pesante.

In bocca al lupo a Giorgia Meloni, nell'interesse del Paese".

Questo il commento del coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, sui risultati delle elezioni. A questo punto "noi dovremo fare un'opposizione dura, ricostruire e ripensare tutto dal basso", aggiunge. "Nelle prossime ore proverò a fare un'analisi del voto approfondita, ma due cose le posso già dire. Per prima cosa il problema non era il campo o l'alleanza larga, ma non essere riusciti a farla. Poi non si può che ripartire dai sindaci progressisti e riformisti, dalla sinistra di prossimità. I Comuni - conclude Ricci - sono l'unico livello istituzionale dove governiamo, con il 70% dei sindaci di centrosinistra". (ANSA).