Elezioni: nelle Marche affluenza in calo di circa 9 punti

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - Affluenza in calo nelle Marche alle 23:00 a 68,44% per la Camera, con dati ancora parziali (223 Comuni su 225) rispetto al 77,31% del 2018. Il dato marchigiano è comunque meglio di quello nazionale ancora parziale al 64,04%.

Anche al Senato il dato ancora parziale dell'affluenza a 68,47% (223 Comuni su 225) è in flessione rispetto al 2018 (77,14%), ma migliore rispetto al dato parziale nazionale 63,98%. (ANSA).