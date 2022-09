Elezioni: nelle Marche affluenza definitiva 68,39%

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - Nelle Marche il dato definitivo dell'affluenza (225 Comuni su 225) si attesta a 68,39% per la Camera, confermando la flessione di circa 9 punti rispetto al 2018 (77,27). Affluenza analoga per il Senato al 68,39%, rispetto a 77,06% del 2018. Tra i Comuni che hanno registrato la maggiore affluenza in provincia di Ancona Castelleone di Suasa, uno dei centri colpiti dall'alluvione del 15 settembre con 73,42%. Gli elettori della provincia di Pesaro Urbino sono quelli che hanno sentito maggiormente il richiamo delle urne con il 69,26%, seguiti da Macerata con 68,68%, Fermo 68,14%, Ancona 67,97%, Ascoli Piceno 67,67. (ANSA).