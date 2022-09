Elezioni: Marchetti, Lega Marche meglio del centro Italia

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - "Adesso ripartiamo dai territori, dai nostri militanti, dai temi da sempre cari alla Lega, anche se vorrei sottolineare che nel centro Italia e fino all'Emilia Romagna, la Lega Marche è quella che ha ottenuto il risultato migliore": a parlare all'ANSA è il commissario regionale del Carroccio, Riccardo Augusto Marchetti, che è in attesa di capire se ce l'ha fatta o meno a conquistare un posto in Parlamento, come capolista alla Camera nel plurinominale. "Il risultato ottenuto come coalizione di centrodestra è ovviamente ottimo - analizza -. La Lega ha pagato l'esperienza con il governo Draghi che non è stata capita dal nostro elettorato". "Ma sono certo che con la nuova azione di governo nazionale riusciremo a riconquistare i nostri elettori", dice ancora Marchetti. "Ora - sottolinea - dobbiamo soltanto pensare a lavorare seriamente come sempre abbiamo fatto e portare avanti i congressi comunali per poi arrivare a quelli provinciali nel 2023, in attesa del regionale". "Sono certo che sapremo offrire un contributo fondamentale al nuovo governo, perché la Lega ha una classe dirigente preparata e consolidata", conclude il commissario.

