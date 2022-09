Elezioni: Mancinelli, alle amministrative sarà un'altra storia

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - Fdi diventa il primo partito delle Marche ed elegge nel collegio uninominale il deputato che rappresenterà anche Ancona, ma la sindaca Valeria Mancinelli è convinta che "alle amministrative sarà un'altra storia, perché per le comunali entrano in gioco valutazioni diverse rispetto alle politiche. Non sottovaluto la crescita della destra - dice all'ANSA - ma non sfonda in Ancona, non sono quindi preoccupata (a differenza della preoccupazione per dati nazionali) e sono sicura che Ancona continuerà ad essere amministrata dal centrosinistra". "Ricordiamo i dati del 2018 - prosegue -.

Politiche in primavera: centrosinistra senza Leu al 28%, cinque stelle al 35, centro destra mille voti sotto al centro sinistra.

Passano due mesi, arrivano le amministrative, votano meno persone, i Cinque stelle si dimezzano, il centrodestra perde 3mila voti, il centro sinistra aumenta di 4 mila e passa al 48%.

Ripeto: alle comunali sarà un'altra storia" conclude. (ANSA).