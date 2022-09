Elezioni: Losacco, "certo autocritica dirigenti compreso me"

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - "Un risultato che non ci soddisfa a livello nazionale", ma "a livello della regione invece registriamo una tenuta". E' il commento del commissario regionale del Pd Alberto Losacco, deputato pugliese uscente, ora eletto come capolista plurinominale al Senato nelle Marche, sull'esito delle Politiche che hanno sancito la vittoria della coalizione di centrodestra, con Fratelli d'Italia primo partito, in Italia e nelle Marche, e il Partito democratico si piazza al secondo posto.

"Sicuramente dobbiamo rivedere il nostro meccanismo elettorale - ha aggiunto - e anche dobbiamo stabilire e decidere come rigenerare il nostro partito". "Un passaggio fondamentale" dice "quello che dobbiamo compiere, ci metteremo tutta l'energia necessaria, partendo ovviamente dalla consapevolezza e anche dagli errori che abbiamo compiuto".

"Sono certo - osserva - che il gruppo dirigente farà autocritica, a cominciare dal sottoscritto. Certo abbiamo lavorato per un anno per mettere in piedi il campo largo, e questo campo largo nell'ultimo mese prima delle elezioni si è sciolto come neve al sole, e quindi sicuramente c'è una responsabilità anche da parte degli altri componenti di questo campo largo, in modo particolare Calenda con Azione e il Movimento 5 Stelle con Conte". (ANSA).