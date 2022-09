Elezioni: Ciccioli (Fdi), rafforzare governo regionale

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - "Si alleggerisce una parte della squadra di governo, , ovviamente dobbiamo rafforzare il governo regionale. Su questo non ci sono dubbi". Lo ha detto il capogruppo Fdi in Consiglio regionale Carlo Ciccioli, commentando l'esito del voto delle politiche che vede l'elezione di tre assessori regionali su sei e la necessità, quindi di sostituirli. Quanto ad un eventuale assessorato per sé, "dovrebbe essere nell'ordine delle cose, ma la politica spesso è imprevedibile e quindi l'ordine delle cose talvolta muta, però certamente un ruolo centrale c'è". Intanto il centrodestra ha ottenuto "un ottimo risultato, molto superiore al passato" e quindi esce dalla consultazione elettorale "molto solido", così come anche "la giunta regionale che ne esce molto rafforzata".

Commentando la perdita di consensi degli alleati (Lega e Forza Italia) ha affermato "c'è una redistribuzione all'interno" (della coalizione, ndr) ma "su questo Fratelli d'Italia si fa carico anche degli altri", diversamente "sarebbe una mancanza di visione politica". "Questa mattina ho parato con Acquaroli che era soddisfatto del risultato complessivo, il presidente di Regione è il presidente di tutti" ha concluso, sottolineando che "la coalizione è in buona salute". (ANSA).