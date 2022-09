Elezioni: Carloni (Lega), rappresenterò le Marche a Roma

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - Con 80.393 voti Mirco Carloni è stato eletto alla Camera dei Deputati, collegio uninominale di Pesaro, tra le fila della Lega. Lega che in provincia di Pesaro Urbino, "con quasi il 9.4%, ha fatto registrare il miglior dato di tutta la Regione Marche (con un differenziale di quasi +19% rispetto alle altre province) ed è la terza provincia migliore come dato per la Lega di tutto il collegio del Centro Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo)". Carloni ringrazia "tutti coloro che mi hanno votato, che hanno riposto fiducia nella Lega e nel centrodestra, i militanti che hanno svolto un lavoro enorme nei banchetti ed anche tutto il gruppo di lavoro che ha condiviso insieme a me questa campagna elettorale, intesa e difficile. Un grazie particolare al segretario Matteo Salvini e al commissario Riccardo Marchetti per la grande opportunità che mi hanno dato". Dopo l'alluvione del 15 e 16 settembre, Carloni ha annullato gli impegni della campagna elettorale e si è messo a disposizione dei sindaci: "non c'è voglia di festeggiare, ma di rimboccarsi le maniche da subito. Servono risposte immediate e concrete, serve la capacità di portare a Roma quelle esigenze e quelle problematiche di una regione rimasta per troppo tempo inascoltata". "Dobbiamo prendere scelte coraggiose e responsabili, capaci di determinare il nostro futuro e quello delle nuove generazioni - insiste -. Abbiamo fatto la storia con un governo che sarà esclusivamente di centrodestra, ora la storia dovrà ricordarsi di quello che faremo per il nostro paese, per le Marche e per la provincia di Pesaro e Urbino". Quanto alle elezione alla Camera, "sono una 'espressione' del territorio e il mio impegno sarà rivolto per permettere a questo territorio, alla nostra regione, di avere un collegamento diretto con il governo. Il lavoro che ho svolto sino ad oggi in Regione e quello che i colleghi continueranno a fare nei prossimi anni troverà in me un collante con Roma per fare in modo che le Marche tornino finalmente al centro dell'attività politica nazionale". (ANSA).