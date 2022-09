Elezioni: Benvenuti Gostoli, vittoria ma non è momento festa

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - "La vittoria alle elezioni non può essere un punto di arrivo anzi, tutto sommato, la contentezza per aver ricevuto la fiducia degli elettori è un po' offuscata poi dal pensiero della grande responsabilità che avremo". Così il neo deputato Stefano Maria Benvenuti Gostoli (FdI). "Dal punto di vista politico è una grande soddisfazione, - commenta - eravamo confidenti in un buona risultato però vederlo nero su bianco è un'altra cosa".

"Ci troveremo - prosegue Benvenuti Gostoli - a gestire problemi nazionali molto importanti ma anche locali perché abbiamo avuto qui una tragedia che ci tocca profondamenti (l'alluvione nel Senigalliese che ha causato devastazione, 12 morti e una dispersa; ndr). Domani ci saranno i funerali del bimbo Mattia e non è un momento per festeggiare. Credo che i primi provvedimenti saranno nel segno di cercare di dare una aiuto a quelle persone che hanno perso tutto, sia del punto di vista famigliare che lavorativo, - conclude - credo sia una cosa dovuta". (ANSA).