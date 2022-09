Elezioni: Battistoni, affermazione Fi, alla pari con la Lega

(ANSA) - ANCONA, 26 SET - "Grande risultato della coalizione di centrodestra nelle Marche, con una grande affermazione di Forza Italia. Ci giochiamo il secondo posto, quasi alla pari con la Lega". Così il commissario regionale di Fi e sottosegretario alle Politiche Agricole e Forestali Francesco Battistoni commenta l'esito delle elezioni politiche, che lo hanno visto eletto alla Camera nel collegio uninominale di Ascoli-Fermo per il centrodestra. "Voglio condividere questa vittoria con gli altri candidati che hanno corso e che ci hanno messo la faccia e con i dirigenti che ci hanno aiutato sui territori" ha aggiunto. Lo stesso Battistoni ha ricordato la sua vittoria ("sono uno di più votati"): "rappresenterò con orgoglio i marchigiani al Parlamento. le priorità sono gli impegni per le Marche ferite dall'alluvione ma anche tutti i temi affrontati in campagna elettorale". (ANSA).