Covid: Marche, incidenza sale a 261, +2 ricoveri in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 25 SET - Continua a restare sostanzialmente stabile la situazione relativa al Covid nelle Marche: nell'ultima giornata i ricoveri sono saliti a 58 (+2) ma la situazione dei degenti più gravi è rimasta invariata (4 in Intensiva e 4 in Semintensiva) mentre i ricoverati nei reparti non intensivi sono saliti a 50 (+2). Lo comunica la Regione.

Sono 616 i casi di positività rilevati in un giorno (3.930 quelli settimanali) in base a 2.155 tamponi. Prosegue il lieve rialzo dell'incidenza ogni 100mila abitanti (da 247,47 a 261,30).

Le quarantene salgono a 4.905 (+114) ma solo 34 di queste persone presentano dei sintomi. Ci sono poi 13 positivi in osservazione nei pronto soccorso. Nessun decesso correlato al Covid si è verificato nelle ultime 24ore e il totale regionale di vittime è rimasto 4.110. (ANSA).